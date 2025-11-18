"Me lo mataron delante de mis ojos": asesinaron de un tiro en la cabeza a un joven para robarle la bicicleta

Un joven de 20 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Esteban Echeverría cuando dos delincuentes intentaron robarle la bicicleta y escaparon.

El salvaje robo ocurrió este martes, en la localidad de Esteban Echeverría, en la Provincia de Buenos Aires, después de que un joven de 20 años fuera asesinado de un disparo en la cabeza cuando dos delincuentes le quisieron robar su bicicleta.

La víctima, identificada como Nazareno Isern, se encontraba circulando a la altura del kilómetro 8 de la autopista Riccheri y Colectora Sur cuando fue abordado por los ladrones.

Según una testigo que se encontraba junto al joven en el momento del robo, estas dos personas intentaron robarle la bicicleta y, como Nazareno se resistió al robo, lo asesinaron de un disparo en la cabeza.

El relato de la chica que circulaba con el joven asesinado La joven contó a Noticias Argentinas que "Naza se resistió" y que inmediatamente "los tipos sacaron un arma y le dispararon". Quien luego lamentó: "Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo".