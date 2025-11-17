Seguirá detenido el acusado por el crimen del joven que mataron para robarle en un complejo de departamentos

La Justicia le dictó la tarde de este lunes la prisión preventiva a Tomás Jeremías Gómez Bazán , de 22 años, acusado por el crimen de Franco Patricio Aracena , el joven que mataron para robarle a fines de septiembre en un complejo de departamentos de Guaymallén . El sospechoso permanecerá tras las rejas a partir de la resolución de la jueza Natalia Didier.

La magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°2 hizo lugar al pedido de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , ratificando así la investigación que lidera la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), partir de las pruebas presentadas en la audiencia.

Durante casi dos meses la Fiscalía recabó varías pruebas que complicaron la situación de Gómez Bazán , entre las que se destaca la detección de sus huellas digitales en la escena del crimen, lo que comprobó que había estado presenta en el departamento donde Aracena fue asesinado, pese a que el propio imputado lo negó rotundamente tras quedar detenido .

Fuentes cercanas a la instrucción indicaron que a esta evidencia se le sumaron recientemente rastros de ADN del sospechoso , que fueron levantados en el teatro del hecho por la Policía Científica .

Mientras la investigación llevaba escasos días, el testimonio de un chico de 15 años que confesó su participación en el hecho de sangre arrojó luz al caso. El menor marcó a Gómez Bazán como quien le dio muerte a Aracena estrangulándolo con una sábana o tela, tal como surgió del adelanto de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense ( CMF ).

PORTADA Franco Aracena 2 Franco Aracena, la víctima del crimen ocurrido a fines de septiembre en Guaymallén. MDZ.

Con la información aportada por el testigo clave, los detectives judiciales y policiales identificaron al sujeto y aplicaron una serie de allanamientos que no consiguieron dar con él. Sin embargo, al día siguiente de estas intervenciones, Gómez Bazán se presentó por su cuenta ante las autoridades acompañado por su abogado, Mauricio Cardiello, a sabiendas de que era buscado por los pesquisas. Así, quedó detenido y a disposición de la Justicia.

El crimen en Guaymallén

El caso se conoció cuando, cerca del mediodía de dicha fecha, una vecina del complejo de calle Rodríguez Peña 885 alertó sobre una inusual situación en el departamento de un vecino: la puerta llevaba casi tres días entreabierta y el joven que allí alquilaba no había sido visto desde el sábado.

La testigo agregó que, en medio de la noche de esa jornada, entraron dos sujetos a la vivienda de Aracena. Ambos se movían en la moto mencionada. Y aclaró que cuando se retiraron llevaban una bicicleta y dejaron los ingresos del departamento y del complejo sin cerrar.

unimev 1 Efectivos de la Policía Científica comenzando a trabajar en la escena del crimen. Alfredo Ponce /MDZ

Ante esos dichos, uniformados fueron desplazados hasta el lugar y al adentrarse en el departamento de Aracena, lo encontraron tendido en el piso de una de las habitaciones. La información describía que se encontraba en posición de cúbito dorsal, maniatado, amordazado y con un hematoma en su ojo derecho.

Fue el propietario del departamento quien le aportó la identidad de la víctima a los detectives y develó que Aracena ya llevaba varios años alquilando esa vivienda. De las averiguaciones también surgió que la víctima fue estudiante de Periodismo en la Universidad Juan Agustín Maza, que tenía buen comportamiento y jamás se atrasaba en las cuentas, más allá de que en los últimos meses permanecía desempleado.