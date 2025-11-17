Así está hoy Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, a casi 5 años del brutal crimen

El pasado jueves 13 se estrenó el documental del crimen que conmocionó a todo el país: "50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa". Sin embargo, muchas personas señalaron la falta de un personaje que fue muy relevante cuando ocurrió el hecho. Se trata de Julieta Rossi, la joven con la que Fernando, en aquel entonces, mantenía una relación de un año.

¿Cómo se conocieron Julieta y Fernando? Julieta y Fernando, ambos de 18 años, se habían conocido en la escuela. Juntos, planeaban comenzar la carrera de Derecho. Luego del traumático suceso, la joven exigió justicia, tanto en las distintas marchas que se organizaron como en las redes sociales. Sin embargo, una vez iniciado el juicio, decidió no exponerse mediáticamente.

"Emocionalmente no está preparada para enfrentar el juicio y todo lo que vivió", declaró Omar, su padre, quien se presentó en su lugar ante el tribunal de Dolores durante las audiencias desarrolladas entre enero y febrero de 2023. Asimismo, contó que su hija permaneció recluida durante un año. Con respecto a su ausencia en el documental, no se supo si respondió a una decisión personal o de la producción.

La vida actual de Julieta Rossi a casi cinco años del crimen de Fernando Báez Sosa Julieta reorganizó su vida con el tiempo y se refugió en una de sus pasiones: la danza. En ese sentido, desarrolló una carrera como bailarina y profesora, especialmente en estilos como el reggaetón y el urbano. De hecho, publica sus coreografías en redes sociales y algunas tienen más de un millón de reproducciones.

julieta rossi fernando baez sosa (1) Julieta Rossi junto a sus compañeras bailarinas. Su desarrollo internacional incluyó un viaje en febrero de 2023 a Los Ángeles, Estados Unidos, con el objetivo de perfeccionarse en Millennium Dance Complex, un estudio reconocido por su trayectoria. “Estoy cumpliendo uno de mis sueños desde que soy pequeña, y miraba con admiración a cada uno de los bailarines que pasaban por este salón. Feliz de estar acá aprendiendo de ellos”, expresó en aquel momento.