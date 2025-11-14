"Algunos prefieren darles voz a asesinos y/o cómplices": el fuerte descargo de una de las jóvenes que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa
Este jueves, se estrenó en Netflix el documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”. En la serie omitieron el testimonio de una persona clave.
El jueves 13 de noviembre se estrenó en Netflix el documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa ”, que reconstruye el brutal asesinato ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La serie cuenta con tres capítulos que incluyen testimonios de la familia y amigos de Báez Sosa, seis de los ocho rugbiers condenados y de los abogados de cada una de las partes.
Sin embargo, en redes sociales criticaron a Martin Rocca y Alejandra Sarmiento (director y productora del documental) por omitir a Virginia Perez, la joven de 17 años que le hizo RCP a Fernando tras el ataque de los rugbiers.
“GRAVE ERROR de @CheNetflix, Martin Rocca y Alejandra Sarmiento (director y productora) al omitir a Virginia Perez en la historia de Fernando Baez Sosa”, dice el posteo. Y continua: “Virginia es una heroína, con 17 años fue la primera en auxiliar a Fernando con RCP y lo acompañó hasta último segundo. Enorme”.
Qué respondió la joven
Al ver el comentario, la joven decidió expresarse al respecto y publicó: “Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices! Pero quienes somos nosotros para juzgar? ”.
La publicación de Virginia recibió miles de mensajes de apoyo. La joven fue una de las personas que, a pesar de su corta edad, hizo lo posible para reanimar Fernando.