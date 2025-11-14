"Algunos prefieren darles voz a asesinos y/o cómplices": el fuerte descargo de una de las jóvenes que le hizo RCP a Fernando Báez Sosa

Este jueves, se estrenó en Netflix el documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”. En la serie omitieron el testimonio de una persona clave.

La serie cuenta con tres capítulos e incluye testimonios de los rugbiers.

Sin embargo, en redes sociales criticaron a Martin Rocca y Alejandra Sarmiento (director y productora del documental) por omitir a Virginia Perez, la joven de 17 años que le hizo RCP a Fernando tras el ataque de los rugbiers.

“GRAVE ERROR de @CheNetflix, Martin Rocca y Alejandra Sarmiento (director y productora) al omitir a Virginia Perez en la historia de Fernando Baez Sosa”, dice el posteo. Y continua: “Virginia es una heroína, con 17 años fue la primera en auxiliar a Fernando con RCP y lo acompañó hasta último segundo. Enorme”.

Qué respondió la joven Al ver el comentario, la joven decidió expresarse al respecto y publicó: “Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices! Pero quienes somos nosotros para juzgar? ”.