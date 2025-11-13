"A ver si volvés a pegar", la última frase de uno de los rugbiers antes de asesinar a Fernando Báez Sosa
Este jueves, se estrenó en Netflix el documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”. El escalofriante relato de uno de los amigos de la víctima.
Este jueves 13 de noviembre se estrenó en Netflix el documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa ”, que reconstruye el brutal asesinato ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La serie cuenta con tres capítulos que incluyen testimonios de la familia y amigos de Báez Sosa, seis de los ocho rugbiers condenados y de los abogados de cada una de las partes.
El tráiler de la serie
Uno de los amigos de Fernando brindó un desgarrador y escalofriante relato sobre lo ocurrido aquella trágica noche. “A ver si volvés a pegar, n*** de m***”, fue la frase que soltó uno de los rugbiers antes de terminar con la vida del joven.
Los rugbiers rompieron el silencio
El documental comienza con la voz en off de la jueza que dictó sentencia: “Vamos a dar comienzo a esta audiencia en debate, caratulada Thomsen Máximo Pablo, Pertossi Ciro, Comelli Enzo Tomás, Cinalli Blas, Pertossi Luciano, Benicelli Matías Franco, Viollaz Ayrton Michael, Pertossi Lucas Fidel. Homicidio doblemente agravado por su condición y por alevosía.”
A partir de allí, las declaraciones de los condenados muestran distintos matices. Enzo Comelli rompió el silencio diciendo:
Por su parte, Blas Cinalli recordó la presión mediática:
Luciano Pertossi expresó su disconformidad con el proceso judicial:
Ciro Pertossi, en la misma línea, sostuvo que nunca tuvieron oportunidad:
Mientras tanto, Máximo Thomsen, considerado el principal responsable del ataque, confesó:
El documental también muestra el impacto del caso en las familias de los condenados, la cobertura mediática y el debate social que generó el crimen, convertido en un símbolo de violencia, discriminación y justicia en la Argentina.