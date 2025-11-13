"A ver si volvés a pegar", la última frase de uno de los rugbiers antes de asesinar a Fernando Báez Sosa

Este jueves 13 de noviembre se estrenó en Netflix el documental “ 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa ”, que reconstruye el brutal asesinato ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La serie cuenta con tres capítulos que incluyen testimonios de la familia y amigos de Báez Sosa, seis de los ocho rugbiers condenados y de los abogados de cada una de las partes.

Uno de los amigos de Fernando brindó un desgarrador y escalofriante relato sobre lo ocurrido aquella trágica noche. “ A ver si volvés a pegar, n*** de m*** ”, fue la frase que soltó uno de los rugbiers antes de terminar con la vida del joven.

El documental comienza con la voz en off de la jueza que dictó sentencia: “Vamos a dar comienzo a esta audiencia en debate, caratulada Thomsen Máximo Pablo, Pertossi Ciro, Comelli Enzo Tomás, Cinalli Blas, Pertossi Luciano, Benicelli Matías Franco, Viollaz Ayrton Michael, Pertossi Lucas Fidel. Homicidio doblemente agravado por su condición y por alevosía.”

A partir de allí, las declaraciones de los condenados muestran distintos matices . Enzo Comelli rompió el silencio diciendo:

“Me sentía en una película y decía: ‘no lo estás viviendo en carne y hueso’. Donde mires me están gritando ‘asesino, hijo de puta’.” “Me sentía en una película y decía: ‘no lo estás viviendo en carne y hueso’. Donde mires me están gritando ‘asesino, hijo de puta’.”

Por su parte, Blas Cinalli recordó la presión mediática:

“Desde el primer día ya había 50 mil cámaras. Te sentías en un zoológico, cómo te estaban apuntando ahí.” “Desde el primer día ya había 50 mil cámaras. Te sentías en un zoológico, cómo te estaban apuntando ahí.”

Luciano Pertossi expresó su disconformidad con el proceso judicial:

“Yo entendía que estaba en un juicio, que una persona falleció, entiendo que se lo juzgue, pero mi sensación es que se juzgó por otro lado.” “Yo entendía que estaba en un juicio, que una persona falleció, entiendo que se lo juzgue, pero mi sensación es que se juzgó por otro lado.”

Ciro Pertossi, en la misma línea, sostuvo que nunca tuvieron oportunidad:

“Nosotros ya estábamos condenados desde antes, era imposible que de ahí salgamos con algo a favor.” “Nosotros ya estábamos condenados desde antes, era imposible que de ahí salgamos con algo a favor.”

Analizaron el lenguaje corporal de Máximo Thomsen Foto: Captura de TV - El Trece Máximo Thomsen Captura de video

Mientras tanto, Máximo Thomsen, considerado el principal responsable del ataque, confesó:

“Yo quería que llegue ya el juicio. Desde el primer momento quería que se haga lo más pronto posible, porque yo quería responder.” “Yo quería que llegue ya el juicio. Desde el primer momento quería que se haga lo más pronto posible, porque yo quería responder.”

El documental también muestra el impacto del caso en las familias de los condenados, la cobertura mediática y el debate social que generó el crimen, convertido en un símbolo de violencia, discriminación y justicia en la Argentina.