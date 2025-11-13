"¿Me rompiste la carpa y no venís?", la falsa coartada del femicida de Débora Del Valle

El martes por la tarde se confirmó que el cuerpo hallado cerca de un lago pertenece a Débora del Valle. Ahora se filtraron las pistas falsas que dejó el detenido.

El martes por la tarde, los investigadores hallaron el cuerpo de Débora Del Valle (38) cerca de un lago de Necochea. La mujer había ido a acampar junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, al camping Miguel Lillo. Sin embargo, tras una discusión entre ambos, Débora desapareció. Gutiérrez ahora se encuentra detenido por el femicidio.

Las pistas falsas para encubrir el femicidio Tras cometer el femicidio, Gutiérrez dejó varias prendas ensangrentadas, que pertenecían a Débora, en distintos lugares cercanos al camping. El detenido dejó las zapatillas por un lado, calzas por otro y hasta movió de lugar la carpa que habían usado para acampar.

A su vez, según informó Clarín, Gutiérrez le mandó un audio a Débora para simular una desaparición. “Morocha, ¿me rompiste la carpa y no venís a dormir acá?”, dice el mensaje que le envió. Horas después, le escribió: “¿Dónde estás? Te busqué por todos lados, el dueño llamó a la Policía”.

El video que permitió la captura de Gutiérrez En la imagen se observa a una persona iluminando con una linterna, mientras arrastra un objeto por la calle 101, la cual está entre el camping y el lago donde fue hallado el cuerpo de Débora.