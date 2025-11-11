Quién era el novio de Débora del Valle y qué detalles lo complican tras el hallazgo del cuerpo

La investigación por la muerte de Débora Del Valle apunta de lleno a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez , con quien mantenía una relación desde 2023 . Con él tenía un vínculo "tóxico" según los allegados. Tras la desaparición de la mujer en un camping de Necochea , fue detenido e indagado por femicidio .

El hombre, imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y mediando violencia de género, aseguró ante el fiscal Walter Pierrestegui que “no recuerda nada” de lo ocurrido durante la noche en la que la mujer fue vista con vida por última vez.

Según su entorno, la relación mostraba momentos de inestabilidad . La hija de Débora, Tania, contó que su madre “a veces estaba de mal humor” y que algunas señales de tensión eran perceptibles, aunque la víctima nunca habló abiertamente de episodios de violencia. También trascendió que Gutiérrez había tenido conflictos previos con una expareja.

"Iba a ser mi cumpleaños, y mamá me había dicho que venía a verme a Barker. Pero no apareció ni me pude comunicar con ella”, agregó Tania. Según contó, su madre y Gutiérrez “tenían una relación inestable” y “a veces se separaban y volvían” .

Mientras el vínculo de la pareja queda bajo análisis judicial, las últimas horas de Débora comenzaron a reconstruirse a partir de testimonios y cámaras del Camping Miguel Lillo de Necochea, donde ambos habían llegado a pasar el fin de semana. El dueño del predio reveló que las cámaras registraron una discusión el sábado a la noche: se ve a Gutiérrez abrazarla, a ella apartarlo y luego a él tomarla del cuello y tirarla al piso. Esa fue la última imagen de ambos juntos, alrededor de las 23.15.

El sereno del camping declaró que durante la madrugada escuchó gritos provenientes de la carpa y que, horas después, vio al hombre retirarse solo hacia la costa. Desde ese momento, no se volvió a ver a la mujer. En el rastrillaje posterior se encontraron prendas con sangre, objetos personales de la pareja y signos de arrastre en un sector cercano a la playa.

Gutiérrez fue detenido el lunes cuando caminaba cerca de la Terminal de Ómnibus, rumbo a la Ruta 86. Desde entonces permanece bajo custodia policial y se negó a prestar declaración formal.

Ángel Andrés gutierrez novio de debora

Dónde hallaron el cuerpo de Débora

El fiscal Walter Pierrestegui señaló este martes que el cuerpo de Débora había sido enterrado al lado del camping donde acampó con su novio. De acuerdo a la investigación, la pareja habría tenido una discusión violenta dentro de la carpa, se dio una agresión fatal, seguido de un intento de ocultar el cuerpo y una maniobra para simular su salida del camping sin levantar sospechas.

Según esa reconstrucción, Gutiérrez envolvió a la víctima con la carpa, intentó salir por un sector trasero del predio y se bañó antes de retirarse para eliminar posibles rastros.

El análisis técnico también lo compromete. En su teléfono se hallaron mensajes donde admite agresiones previas y una grabación de una discusión con Débora. Además, el alambrado perimetral del camping estaba dañado en el tramo que conecta con la zona donde apareció la carpa, que presentaba sangre y restos de maquillaje. La ropa encontrada en el lugar también tenía manchas.

Las imágenes del camping y el testimonio del sereno reforzaron la sospecha: el sábado por la noche la pareja discutió, él la tomó del cuello y la arrojó al piso; horas más tarde, lo vieron retirarse solo hacia la costa. Débora no registró su salida. El último mensaje que envió fue alrededor de las 22.

Gutiérrez fue detenido el lunes mientras hacía dedo en la ruta, lejos del camping. Alegó que “no recuerda” lo sucedido. Para la Justicia, su conducta posterior —intentar irse del lugar, evitar contacto con el sereno y no reportar la desaparición de su pareja— forma parte de la lógica criminal que describen los investigadores.