Conmoción: encontraron el cuerpo de Débora del Valle en un lago de Necochea

La mujer de 38 años había ido a acampar junto a su pareja. Sin embargo, tras una discusión, desapareció.

En las últimas horas, los investigadores hallaron el cuerpo de Débora Del Valle (38) en un lago de Necochea. La mujer había ido a acampar junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, al camping Miguel Lillo. Sin embargo, tras una discusión entre ambos, Débora desapareció. Gutiérrez se encuentra detenido por el femicidio.

El trágico hallazgo ocurrió este martes por la tarde, en el “Lago de los Cisnes”. Allí, los efectivos encontraron el cuerpo de la mujer de 38 años que estaba desaparecida desde el domingo.

Encontraron una carpa cerca del camping Según trascendió, en el interior de la carpa los efectivos hallaron prendas con manchas de sangre y otros elementos que podrían ser clave para el caso.

Quién era Débora Del Valle La mujer era oriunda de Villa Cacique–Barker, una localidad del partido de Benito Juárez. Sus allegados la describieron como una mujer muy unida a sus hijos, la cual no se ausentaba sin avisar.

En diálogo con TN, la hija de Débora, Tania, reveló que su mamá y Gutiérrez tenían una relación tóxica, llena de idas y vueltas desde hace años.