Cómo es el Camping Miguel Lillo, el lugar donde desapareció Débora Del Valle
El predio donde fue vista por última vez Débora Del Valle se extiende dentro del Parque Miguel Lillo, un área de árboles frente al mar.
El Camping Miguel Lillo, en Necochea, se transformó en el epicentro de la búsqueda de Débora Del Valle, desaparecida desde el fin de semana. Se trata de un predio ubicado dentro del Parque Miguel Lillo, uno de los espacios naturales más reconocidos de la ciudad balnearia bonaerense.
El camping, situado a pocos metros del mar y rodeado de árboles, es conocido por su entorno tranquilo y familiar. Cada temporada recibe a cientos de turistas que buscan descansar. El lugar tiene espacios para utilzar carpas, casas rodantes y motorhomes.
Durante todo el año, el lugar permanece abierto al público administrado por la Municipalidad de Necochea, el camping forma parte del circuito turístico del Parque Miguel Lillo, un área verde de más de 600 hectáreas que combina bosque, senderos y acceso directo a la playa.
Un lugar de vacaciones que fue el centro del horror
El Camping Miguel Lillo limita con zonas de dunas y senderos internos del parque, lo que complicó las tareas de rastrillaje. En los últimos días, más de ochenta efectivos trabajaron en el área con la asistencia de perros rastreadores y drones. La búsqueda se concentró en los accesos, los alrededores del predio y el sector costero.
Vecinos y empleados del camping indicaron que el fin de semana pasado el lugar mantenía una ocupación media, con varias familias y parejas acampando en distintas parcelas. Según testigos, Débora, de 38 años, había llegado junto a su pareja para pasar unos días de descanso. Una discusión entre ambos habría sido el último episodio registrado antes de la desaparición.
El hallazgo del cuerpo de Débora del Valle
Tras varios días de búsqueda, se encontró el cuerpo de Débora Damaris Bulacio Del Valle, en el Lago de los Cisnes, a pocos metros del Camping. El operativo fue llevado a cabo por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Necochea y agentes del área de Narcotráfico, quienes recorrían una zona de difícil acceso dentro del parque.
Las autoridades confirmaron que el sector ya había sido rastrillado en días anteriores, luego de encontrarse una zapatilla y una remera con manchas de sangre pertenecientes a la víctima. El cuerpo fue hallado a unos cien metros del punto donde la mujer había sido vista por última vez.