Quién era Débora Del Valle, la mujer que apareció muerta en un camping en Necochea

La pareja de Débora Del Valle, Ángel Andrés Gutiérrez, se encuentra detenido por la desaparición y la muerte de la mujer de 38 años.

La desaparición de Débora Del Valle (38) mantiene en vilo a Necochea. La mujer había ido a acampar junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, al camping Miguel Lillo. Sin embargo, tras una discusión entre ambos Débora desapareció, y apareció finalmente muerta este martes. Mientras tanto, Gutiérrez se encuentra detenido.

Quién era Débora Del Valle La mujer era oriunda de Villa Cacique–Barker, una localidad del partido de Benito Juárez. Sus allegados la describen como una mujer muy unida a sus hijos, la cual no se ausentaba sin avisar.

En diálogo con TN, la hija de Débora, Tania, reveló que su mamá y Gutiérrez tenían una relación tóxica, llena de idas y vueltas desde hace años.

La desaparición de Débora La mujer de 38 años fue vista por última vez el domingo pasado. La denuncia por la desaparición la realizó un sereno de la playa. Testigos señalaron que escucharon una fuerte discusión entre la pareja y que luego vieron salir del camping al hombre, pero no a la mujer.

Durante los rastrillajes llevados a cabo en el camping Miguel Lillo, los investigadores hallaron ropa ensangrentada. A su vez, encontraron una carpa cerca del camping donde desapareció la mujer.