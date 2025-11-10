Presenta:

Conmoción en Necochea: se fue de camping, discutió con su pareja y desapareció

Débora Del Valle había ido a acampar junto a su pareja. Sin embargo, tras una discusión, la mujer de 39 años desapareció.

La pareja de Débora se encuentra detenido. 

La desaparición de una mujer de 39 años mantiene en vilo a Necochea. Débora Del Valle había ido a acampar en el camping Miguel Lillo. Sin embargo, tras una discusión con su pareja, Débora desapareció. Las autoridades la buscan intensamente y temen lo peor.

La desaparición de la mujer ocurrió el domingo. Testigos señalaron que escucharon una fuerte discusión entre la pareja y que luego vieron salir del camping al hombre, pero no a la mujer.

Durante los rastrillajes llevados a cabo en el camping Miguel Lillo, los investigadores hallaron ropa ensangrentada. Buscan determinar si la prenda pertenece a la mujer o no.

Por otro lado, la pareja de Débora fue demorado por la Policía y se encuentra detenido. Se analizan las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

Según trascendió, no se descarta que el fiscal Walter Pierrestegui impute al sospechoso por el delito de “femicidio”.

