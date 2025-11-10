"Un intento de atentado", la grave denuncia de la familia de las primas asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela

La familia de Morena y Brenda, las primas asesinadas en el triple crimen, sospecha que quisieron hacerles atentado tras un siniestro en la casa del abuelo.

La familia de Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, dos de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela, denunció que un automóvil casi choca la casa de Antonio Del Castillo, el abuelo de las jóvenes, y sospecha de un "intento de atentado".

¿Qué pasó en la casa del abuelo de las primas asesinadas en Florencio Varela? El incidente ocurrió el domingo a las 23 en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Federico Celedón, primo de las damnificadas, declaró a Noticias Argentinas: "Un auto se acercó hasta la puerta y casi choca de frente a la casa donde estaba cenando mi familia".

"Sospechamos que fue un intento de atentado o algo así, es raro”, agregó Celedón, dada la gravedad de la causa judicial que involucra a la familia.

Identidad del Conductor: El conductor, que iba acompañado por una mujer y dos niños, fue identificado por el muchacho como parte de una familia de nacionalidad peruana, que "cambiaban a cada rato sus nombres" en el momento del impacto. El relato del abuelo de Morena y Brenda Antonio Del Castillo, abuelo de Morena y Brenda, relató los pormenores del "mal momento". En su declaración, dijo que el conductor "no quería salir, no sabía quién era".

El incidente generó un "lío terrible" y el operativo policial duró hasta las 7:00 de este lunes, incluyendo peleas "con la Policía y con las mujeres".