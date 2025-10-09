Se filtraron las imágenes de cómo Pequeño J ingresó al país antes del triple crimen de Florencio Varela

El narco peruano de 20 años ingresó al país desde Uruguay el pasado 28 de agosto. El "Pequeño J" está apuntado como el presunto autor intelectual del triple crimen.

La causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), ya suma nueve detenidos, y en las últimas horas, se filtraron nuevas imágenes sobre Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

Cabe destacar que el narco peruano de 20 años está apuntado como el presunto autor intelectual de los asesinatos en Florencio Varela. Las nuevas fotos muestran el momento en el que “Pequeño J” ingresó al país.

Pequeño J triple crimen X Según trascendió, el pasado 28 de agosto, Valverde Victoriano ingresó a la Argentina desde Uruguay junto a otras dos personas. En estos momentos, se investiga quiénes serían las otras dos personas que fueron captadas por las cámaras de seguridad junto a “Pequeño J”.

Pequeño J Argentina X Se conocieron nuevos detalles sobre Pequeño J El miércoles por la mañana, Celeste Magalí Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen, declaró ante el fiscal Adrián Arribas. “Miguel (su pareja) lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio ('Pequeño J') alguien, que no sé quiénes, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, confesó.

Una de las detenidas por el triple crimen Guerrero es la dueña de la casa donde hallaron los cuerpos de las chicas. X A su vez, señaló que “Pequeño J” respondía a Sotacuro y que su pareja, Miguel Villanueva, respondía a “Pequeño J”.