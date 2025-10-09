Se filtraron las imágenes de cómo Pequeño J ingresó al país antes del triple crimen de Florencio Varela
El narco peruano de 20 años ingresó al país desde Uruguay el pasado 28 de agosto. El "Pequeño J" está apuntado como el presunto autor intelectual del triple crimen.
La causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), ya suma nueve detenidos, y en las últimas horas, se filtraron nuevas imágenes sobre Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.
Cabe destacar que el narco peruano de 20 años está apuntado como el presunto autor intelectual de los asesinatos en Florencio Varela. Las nuevas fotos muestran el momento en el que “Pequeño J” ingresó al país.
Según trascendió, el pasado 28 de agosto, Valverde Victoriano ingresó a la Argentina desde Uruguay junto a otras dos personas. En estos momentos, se investiga quiénes serían las otras dos personas que fueron captadas por las cámaras de seguridad junto a “Pequeño J”.
Se conocieron nuevos detalles sobre Pequeño J
El miércoles por la mañana, Celeste Magalí Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen, declaró ante el fiscal Adrián Arribas. “Miguel (su pareja) lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio ('Pequeño J') alguien, que no sé quiénes, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, confesó.
A su vez, señaló que “Pequeño J” respondía a Sotacuro y que su pareja, Miguel Villanueva, respondía a “Pequeño J”.
Quiénes son los detenidos por el triple crimen
- Miguel Ángel Villanueva Silva: dueño de la casa en Florencio Varela donde hallaron los cuerpos.
- Magalí Celeste González Guerrero: pareja de Villanueva, también dueña de la vivienda, ubicada en el barrio La Esperanza.
- Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra: los encontraron limpiando las manchas de sangre en donde hallaron los restos de las víctimas. Ambos se negaron a declarar durante sus indagatorias.
- Lázaro Víctor Sotacuro: el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca.
- Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde fueron arrojados los restos. Se negó a prestar declaración ante las autoridades.
- Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro, fue detenida luego de aparecer en televisión. Su abogado aseguró que la vida de Florencia corre peligro y que está amenazada.
- Matías Ozorio: mano derecha de “Pequeño J”. Fue detenido el martes pasado por la mañana en Lima, Perú. El viernes pasado, se negó a declarar y fue trasladado al penal de Alvear.
- Tony Janzen Valverde Victoriano: se lo conoce como “Pequeño J” y está apuntado como el supuesto autor intelectual del triple crimen. Fue detenido en la localidad peruana de Pucusana. Se encuentra alojado en el penal de Cañete, en la ciudad de Lima, a la espera de ser extraditado al país.