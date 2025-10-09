Se conoció cuál es el vínculo entre Pequeño J y uno de los prófugos por el triple crimen de Florencio Varela

“Pequeño J”, uno de los detenidos por el triple crimen, es familiar de uno de los dos sospechosos que cuenta con pedido de captura nacional e internacional.

El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de dos hombres que son intensamente buscados por su vínculo por el triple crimen de Florencio Varela. La causa dio un inesperado giro, ya que uno de los prófugos es familiar de “Pequeño J ”.

Se trata de Manuel David Valverde Rodríguez. Según trascendió, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. Valverde Rodríguez nació el 8 de octubre de 1980 en Perú e integra la banda “La Jauría”. Además, fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012.

El sospechoso fue apuntado por Celeste Magalí Guerrero como una de las personas que estuvo presente la noche de los asesinatos. La imputada lo describió como una persona “alta y flaca” y recordó que vestía un campeón azul de AFA y una gorra con visera negra.

Quién es el otro prófugo por el triple crimen Se trata de David Gustavo Morales Humani, alias “El Tarta” o “El Loco David”, quien está apuntado como el presunto autor material de los asesinatos en Florencio Varela.

Loco David triple crimen El “Loco David” fue mencionado por Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, y su pareja. “El día viernes 19, a las 19.30, viene el Sr. David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remís a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños, le dije que sí”, detalló Sotacuro.