De un pago millonario a la transmisión de los asesinatos: la fuerte declaración de una de las detenidas por el triple crimen

Este miércoles por la mañana, Celeste Magalí Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela , declaró ante el fiscal Adrián Arribas. La mujer brindó nuevos detalles sobre la noche de los asesinatos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

En primer lugar, indicó que el móvil del triple crimen fue el robo de 30 kilos de cocaína al “Duro” . Según mencionó, el “Duro” sería Víctor Sotacuro, otro de los detenidos por el triple crimen. Además, reveló que dos de las víctimas habrían participado de dicho robo.

“Miguel (su pareja) lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (”Pequeño J”) alguien, que no sé quiénes, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, confesó.

A su vez, señaló que “Pequeño J” respondía a Sotacuro y que su pareja, Miguel Villanueva, respondía a “Pequeño J”. También, confirmó que tanto ella como su pareja vendían droga para la banda. “Ozorio me traía el producto, entre 100 y 120 envoltorios, que valían $10.000 cada uno”, indicó.

“Llega el viernes y Julio me llama para que le abra el portón. Entra una camioneta blanca y descienden las tres chicas (por Morena, Brenda y Lara) y tres masculinos más. Entre esos masculinos estaba Julio, quien me ayudó a cerrar el portón. Ahí me dan plata, 1000 dólares, me los da el tío de ‘Julio’, a quien le dicen el ‘Duro’”, relató Guerrero.

La casa donde fueron hallados los restos de las chicas.

“A eso de las 04.00 vuelvo a mi domicilio y veo que Miguel tenía uno de sus dedos sangrando. Me explica que cuando abrió la puerta una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse. Y ante eso, él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio, y mató a la chica que se quería escapar”, continuó la detenida y agregó: “Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y, como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”.

Guerrero explicó cómo asesinaron a cada una de las chicas. “A Brenda la mataron primero, luego a Morena y por último a Lara”, mencionó. Según le comentó su pareja, a Lara la asfixiaron y le pusieron la pierna en el estómago para matarla más rápido.

Por último, sobre la existencia de la grabación de las torturas y los asesinatos, la detenida aclaró que hicieron “una videollamada con quienes les dicen ‘Papa y ‘Lima’”.

Video: así trasladaron a Celeste Magalí Guerrero

Así trasladaron a Celeste Magalí Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen

Tras declarar ante el fiscal Arribas, la detenida fue trasladada a la cárcel de Melchor Romero.

Quiénes son los detenidos por el triple crimen