"Casi 400 kilos de droga", se supo cuál habría sido el motivo por el que asesinaron a las tres chicas en Florencio Varela

En las últimas horas, el abogado de dos de los detenidos por el asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela , dio a conocer cuál sería el móvil del triple crimen . Cabe destacar que, por el momento, la causa tiene nueve detenidos y se espera que en los próximos días, más sospechosos sean capturados.

Este jueves por la tarde, Guillermo Endi, abogado de Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez, habló con los medios y reveló detalles impactantes. “Estoy enojado porque estarían plantando testigos, pagándoles para que hablen mal de Florencia y de Victor . Ya sé quiénes son y no sería la primera vez que me lo hacen”, denunció el abogado, en diálogo con TN.

Además, sostuvo que Sotacuro no estuvo implicado en el triple crimen. “Ningún rol cumplía Sotacuro. Está detenido porque el fiscal cree que habría estado ligado por pasar cerca de la casa y porque habría buscado a una persona que lo contrató”, explicó.

“En el momento que estaban matando a las chicas, ellos estaban pagando un peaje en Dock Sud. Si después buscó a una persona que estuvo en la casa, lo hizo después de que ya las habían matado. Entonces no hay delito”, remarcó Endi.

Cuál sería el móvil del triple crimen

Asimismo, el letrado expresó que cree que el móvil del triple crimen sería “el robo de casi 400 kilos de droga”. Endi aseguró que Lara, la menor de 15 años que fue torturada y asesinada en Florencio Varela, era una “viuda negra”.

“Aparentemente, Lara tendría un noviecito al que le dijo que vio drogas y plata en una casa. Y él le dijo: ‘¿Por qué no lo dormís?’. Por eso se habla de que eran viudas negras. La chica aceptó, lo durmió, el chico entró y no pensaron que se iban a encontrar esa terrible cantidad de droga”, detalló. Y concluyó: “Ese sería el móvil principal, por eso la saña que tuvieron con esas chicas”.