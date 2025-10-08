Se conocieron los escalofriantes resultados de la autopsia al cuerpo de Brenda Del Castillo

La necropsia fue realizada en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora y confirmó que la joven murió de un paro cardiorespiratorio traumático por traumatismos graves de cráneo.

El informe detalla que al ingreso, el cuerpo se encontraba “cubierto con telas tipo sábana o cortinas floreadas y otras lisas”. A su vez, presentaba ataduras con cinta de plástico en los pies, a la altura de la rodilla y en sus manos. También, tenía la boca cubierta con una cinta de color verde de plástico a modo de mordaza.

Asimismo, la autopsia confirmó que, al igual que Morena y Lara, Brenda fue asesinada entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20.

El exámen determinó que Brenda presentaba heridas punzo cortantes en distintas partes del cuerpo y que una de ellas se extiende desde debajo de las costillas hasta el flanco izquierdo. Sin embargo, dicha herida fue producida post mortem.

Además, el informe señala que tenía “fractura con hundimiento de hueso frontal, fracturas múltiples de macizo facial, también en la base de cráneo fosa media y en la rama ascendente de maxilar inferior del lado derecho”.

“El mecanismo de producción de las lesiones, se corresponde al accionar de un elemento duro y con por lo menos una punta y un filo. En la lesión que provoca el aplastamiento del macizo facial por las características sería un objeto alargado y con filo, aplicado con suma violencia como para provocar las lesiones óseas descriptas”, detalla el informe. Por lo tanto, los peritos destacaron que dichas lesiones son de carácter severas y que tienen la entidad suficiente como para provocar la muerte.