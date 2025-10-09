El fiscal del triple crimen narco confirmó que este fin de semana se podrían conocer detalles definitorios

El fiscal Adrián Arribas , a cargo de la investigación por el triple crimen narco de Florencio Varela , informó que las pericias a los celulares de los detenidos estarán disponibles durante el fin de semana , mientras avanza la ronda de declaraciones en la causa por el asesinato de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi .

Tras la declaración clave de Celeste Magalí Guerrero , dueña de la casa donde fueron hallados los cuerpos, la investigación tomó un giro decisivo. La mujer rompió el pacto de silencio y señaló directamente a otros presuntos involucrados, mencionando nombres y roles dentro del crimen.

A raíz de su testimonio, dos de los detenidos pidieron ampliar su declaración ante el fiscal. Se trata de Florencia Ibáñez , quien ya había sido indagada con anterioridad, y Ariel Giménez , el joven que habría cavado los pozos donde se encontraron los cuerpos.

"Celeste vino a poner los nombres en cada lugar, todos sabíamos que esas personas estaban involucradas", sostuvo el fiscal Arribas en declaraciones frente a la Fiscalía de San Justo .

Sin embargo, el funcionario judicial aclaró que, aunque la declaración de Guerrero aportó datos relevantes, "no deja de ser la versión de un imputado" y que "ella puede decir el mejor escenario, el que le convenga".

Respecto de los avances técnicos en la causa, Arribas confirmó que los resultados de las pericias a los teléfonos de los acusados comenzarán a conocerse este fin de semana, y que esos datos podrían ser determinantes para confirmar vínculos y comunicaciones entre los implicados.

Más allanamientos y cerca del final de la causa

Además, el fiscal detalló que continuarán los allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense. Sobre los operativos realizados el miércoles en la Villa 1-11-14, explicó que el objetivo era hallar los celulares de las víctimas, aunque no fueron encontrados.

"Sí secuestramos información que puede ser útil para el avance de la investigación", aseguró.

Finalmente, Arribas destacó que "casi el 100% de los involucrados están detenidos", aunque aclaró que aún restan piezas por encajar para reconstruir el rol de cada participante dentro del crimen que conmocionó a Florencio Varela y a todo el país.