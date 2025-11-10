Atacaron a la abuela de un reconocido influencer y recibió duras amenazas tras denunciar "la mafia de los suplementos"

El influencer Pablo Pizzurno tiene más de 230 mil seguidores con su "Proyecto Suplemento". Días antes del ataque a su abuela, había denunciado una "mafia".

Pablo Pizzurno, un influencer dedicado a analizar los suplementos deportivos en redes sociales, denunció que su abuela, una mujer de 95 años, fue víctima de un presunto ataque mafioso en su casa de Buenos Aires. Pizzurno asegura que el ataque es un mensaje directo vinculado a su trabajo de difusión, donde expone si los productos cumplen o no con lo que prometen en sus etiquetas.

¿Cómo fue el ataque a la abuela del influencer? Todo comenzó cuando a la abuela de Pizzurno, que vive en una planta baja, le tocaron el timbre. La señora atendió, le preguntaron por su nieto, y al responder que Pablo ya no vivía allí, le pegaron una piña. "La golpearon y cayó al suelo", relató el influencer.

El hombre, que cuenta con 230 mil seguidores en Instagram, afirmó: “Fue un mensaje por el Proyecto Suplemento”. De hecho, días atrás había hecho un video en Instagram donde hablaba de "La mafia de los suplementos". Entre lágrimas, agregó: “Se metieron con mi abuelita, que me crió”.

¿Quién es Pablo Pizzurno, el influencer que fue amenazado? Pizzurno lidera la iniciativa "Proyecto Suplemento" bajo el lema "¿Sabés qué hay en el suplemento que tomás?", y también desarrolla "Proyecto Alimento" (analizando aceites de oliva, mieles, etc.). Su trabajo consiste en realizar análisis de laboratorio para comprobar si los productos cumplen con la cantidad declarada de componentes (proteína, creatina, etc.).

En sus análisis, encontró un alto índice de fraude. Por ejemplo, señaló que de 50 creatinas analizadas en Argentina, en 30 marcas encontraron azúcar y que estas se siguen vendiendo libremente.