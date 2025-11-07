Influencer y amante de los autos: quién es Agustina Robledo, la joven que fue atacada por un jubilado

Un nuevo hecho de violencia en el barrio porteño de Villa del Parque se viralizó el jueves, cuando un jubilado de 70 años atacó a una joven por una discusión sobre un auto mal estacionado. La víctima, identificada como Agustina, filmó el ataque y recibió un golpe en la cara que le provocó heridas. El agresor fue demorado, aunque recuperó la libertad horas después.

Sin embargo, tras la difusión del hecho, se dieron a conocer videos en los que se ve a la joven manejando de manera temeraria. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de Agustina.

Se trata de Agustina Robledo, una influencer que cuenta con más de 18 mil seguidores en su cuenta de Instagram. En su perfil se muestra como una apasionada por los vehículos .

Robledo publicó varias fotos junto a su auto Volkswagen Golf blanco. A su vez, en otras fotos se la ve manejando cuatriciclos y motos. En sus redes también subió varios videos de ella misma corriendo picadas en la vía pública.

el nuevo video que complica a la joven que fue atacada por un jubilado

El conflicto comenzó cuando Agustina estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor. "Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar", relató Agustina por A24.

Mirá el video de la agresión a la joven

Jubilado atacó a una joven en Villa Crespo

La situación escaló de inmediato. "Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera", contó la víctima entre lágrimas. En el video que la víctima grabó y se viralizó, se la escucha gritar tras el golpe: "¡Me pegó en la boca!", mientras el hombre la insulta: "Es una p... de m...".

Un joven que pasaba por el lugar intervino para frenar al agresor. Tras el llamado al 911, la Comisaría Vecinal 11B demoró al jubilado. Agustina pasó la madrugada en la comisaría y le asignaron un botón antipánico, ya que el agresor vive "pared de por medio". La causa fue caratulada como "lesiones y amenazas".