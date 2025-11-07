Sin manos y a más de 150 km/h: el nuevo video que complica a la joven que fue atacada por un jubilado

En las últimas horas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de Agustina.

El jueves, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de la joven que denunció haber sido agredida por un jubilado en el barrio porteño de Villa del Parque. En las últimas horas, se conoció un nuevo video que complica a Agustina.

Video: así manejaba la joven a alta velocidad el nuevo video que complica a la joven que fue atacada por un jubilado La joven había subido un video a sus redes sociales en el que se la ve manejando a más de 150 km/h y sin las manos. En otro de los videos, Agustina se grabó manejando a 160 kilómetros por hora y con una sola mano en la autopista. “No te preocupes cuando maneje con una mano”, se lee en el video. Y agrega: “Preocupate cuando maneje por las dos”.

Como fue la agresión contra la joven El conflicto comenzó cuando Agustina estacionó su auto cerca de la salida del garage del agresor. "Yo estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar", relató Agustina por A24.

La situación escaló de inmediato. "Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera", contó la víctima entre lágrimas. En el video que la víctima grabó y se viralizó, se la escucha gritar tras el golpe: "¡Me pegó en la boca!", mientras el hombre la insulta: "Es una p... de m...".

Mirá el video de la agresión a la joven Jubilado atacó a una joven en Villa Crespo Un joven que pasaba por el lugar intervino para frenar al agresor. Tras el llamado al 911, la Comisaría Vecinal 11B demoró al jubilado. Agustina pasó la madrugada en la comisaría y le asignaron un botón antipánico, ya que el agresor vive "pared de por medio".