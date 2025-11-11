Así es el Lago de los Cisnes, el lugar donde encontraron muerta a Débora del Valle en Necochea

Tras varios días de intensa búsqueda, la policía bonaerense encontró el cuerpo de Débora Del Valle , la mujer de 38 años desaparecida en Necochea . El hallazgo se produjo en el Lago de los Cisnes , a pocos metros del camping Miguel Lillo, donde la víctima había acampado con su pareja, hoy detenido.

El hallazgo ocurrió este martes por la tarde en una zona de difícil acceso del Lago de los Cisnes, frente al camping Miguel Lillo , en Necochea. Allí, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local y del área de Narcotráfico realizaron un operativo de rastrillaje que concluyó con el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que el cuerpo fue encontrado a unos 100 metros del punto donde había sido vista por última vez. La zona ya había sido inspeccionada previamente, luego de que se hallaran una zapatilla y una remera con manchas de sangre pertenecientes a la víctima.

Durante la inspección de la carpa donde acampaban Débora Del Valle y su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, los investigadores hallaron prendas con manchas de sangre y otros elementos considerados de interés para la causa. Estos indicios fortalecen la hipótesis de un femicidio , según señalaron fuentes judiciales.

Gutiérrez, quien había sido visto por última vez huyendo del lugar, fue detenido días atrás mientras intentaba salir de Necochea haciendo dedo. Actualmente permanece bajo custodia, a disposición de la UFI N° 20 de Necochea, que lleva adelante la investigación.

Un operativo con más de una semana de búsqueda

El operativo de búsqueda se había extendido durante varios días e involucró a efectivos policiales, buzos tácticos, perros rastreadores y drones. Las tareas se concentraron en el perímetro del camping y las inmediaciones del lago, donde finalmente fue hallado el cuerpo.

Los investigadores trabajaron con la hipótesis de que Débora podría haber sido arrojada al agua luego de una discusión con su pareja. La presencia de manchas de sangre en la carpa y la cercanía del hallazgo refuerzan esa línea de investigación.

Intervención judicial y próximos pasos

La causa, caratulada como “femicidio”, continúa bajo secreto de sumario. La fiscalía ordenó nuevas pericias sobre los elementos encontrados en el lugar, así como la autopsia del cuerpo, que determinará las causas de la muerte y el tiempo que llevaba en el agua.

En tanto, se espera que en las próximas horas la Justicia defina si amplía la imputación contra Gutiérrez, quien hasta el momento está detenido de manera preventiva. El caso generó conmoción en la comunidad de Necochea, donde vecinos y allegados realizaron marchas pidiendo justicia por Débora.