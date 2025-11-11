Así encontraron el cuerpo de Débora del Valle cerca de un lago de Necochea: los fuertes detalles

Este martes por la tarde, se confirmó que el cuerpo hallado cerca de un lago pertenece a Débora Del Valle.

Este martes por la tarde, los investigadores hallaron el cuerpo de Débora Del Valle (38) en un lago de Necochea. La mujer había ido a acampar junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, al camping Miguel Lillo. Sin embargo, tras una discusión entre ambos, Débora desapareció. Gutiérrez se encuentra detenido por el femicidio.

En diálogo con los medios, el fiscal Walter Pierrestégui reveló cómo se encontraban los restos de la víctima. Según confirmó el fiscal, el cadáver de Débora “estaba vestido”. Además, detalló que los restos se encontraban enterrados cerca del camping donde había desaparecido el domingo.

Lugar donde hallaron a Débora del Valle En las próximas horas, se aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de Débora para poder determinar las causas y la hora exacta de la muerte. Según trascendió, la víctima presentaba heridas compatibles con un ataque.

Quién era Débora Del Valle La mujer era oriunda de Villa Cacique–Barker, una localidad del partido de Benito Juárez. Sus allegados la describieron como una mujer muy unida a sus hijos, la cual no se ausentaba sin avisar.