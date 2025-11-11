Encontraron una carpa cerca del camping donde desapareció Débora Del Valle

Débora Del Valle había ido a acampar junto a su pareja. Sin embargo, tras una discusión, la mujer de 39 años desapareció.

En las últimas horas, los investigadores hallaron una carpa cerca del camping donde desapareció Débora Del Valle, la mujer que había ido a acampar junto a su pareja en Necochea. Investigan si pertenece a la mujer o a su pareja, quien se encuentra detenido.

Según trascendió, en su interior, los efectivos hallaron prendas con manchas de sangre y otros elementos que podrían ser clave para el caso. Con este nuevo hallazgo, se refuerza la hipótesis de un femicidio.

Se conoció el último mensaje de la mujer antes de desaparecer En las últimas horas, la hija de Débora habló con los medios y dio a conocer cuál fue el último mensaje que recibió de su mamá. “Me mandó un audio diciéndome ‘te amo’. Después no hablamos más, que me iba a escribir cuando consiguiera wifi”, reveló Tania, en diálogo con TN.

Qué es lo que se sabes sobre el caso La desaparición de la mujer ocurrió el domingo. Testigos señalaron que escucharon una fuerte discusión entre la pareja y que luego vieron salir del camping al hombre, pero no a la mujer. Durante los rastrillajes llevados a cabo en el camping Miguel Lillo, los investigadores hallaron ropa ensangrentada.