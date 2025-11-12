En las imágenes se observa a Ángel Andrés Gutiérrez arrastrando un objeto a pocos metros del camping donde había desaparecido Débora Del Valle.

Gutiérrez se encuentra detenido por el femicidio de Débora del Valle.

En las últimas horas, se conoció un nuevo video que complica a Ángel Andrés Gutiérrez, el único detenido por el femicidio de Débora Del Valle (38), la mujer que fue hallada enterrada cerca de un lago en Necochea.

Cabe destacar que la mujer de 38 años había ido a acampar junto a Gutiérrez al camping Miguel Lillo. Sin embargo, tras una discusión entre ambos, Débora desapareció. Finalmente, el martes por la tarde, fue hallada sin vida.

El video que complica a Gutiérrez En la imagen se observa a una persona iluminando con una linterna, mientras arrastra un objeto por la calle 101, la cual está entre el camping y el lago donde fue hallado el cuerpo de Débora.

Se filtró un video que complica al detenido por el femicidio de Débora Del Valle Dicha filmación fue clave para encontrar los restos de la víctima y para detener e importar a Gutiérrez. “No fue la única prueba, pero sí una pieza clave, junto con los testimonios de la gente del camping y el trabajo de los peritos tecnológicos, que hicieron un análisis muy detallado”, explicó el fiscal Walter Pierrestégui.

Así encontraron el cuerpo de Débora En diálogo con los medios, el fiscal Pierrestégui reveló cómo se encontraban los restos de la víctima. Según confirmó, el cadáver de Débora “estaba vestido”. Además, detalló que los restos se encontraban enterrados cerca del camping donde había desaparecido el domingo.