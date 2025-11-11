Impactante: la imagen de Ángel Gutiérrez detenido por el femicidio de Débora del Valle

Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de la autopsia.

La imagen de Ángel Gutiérrez detenido por el femicidio de Débora del Valle.

Ángel Gutiérrez, el detenido que se encuentra imputado por el femicidio de Débora del Valle, la mujer de 39 años que apareció muerta en Necochea, está alojado en la Comisaría Primera de esa ciudad balnearia.

El implicado está sindicado por el delito de homicidio doblemente agravado por vinculo preexistente y violencia de género y la jueza de Garantías Aída Lhez le dictó la prisión preventiva.

Antonio Beltrán, periodista de Necochea, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y manifestó que Gutiérrez podría ser derivado al penal de Batán.