Se conocieron los escalofriantes resultados de la autopsia a Débora del Valle, la mujer asesinada en Necochea

El martes por la tarde, se confirmó que el cuerpo hallado cerca de un lago pertenece a Débora Del Valle. Qué reveló la autopsia.

El martes por la tarde, los investigadores hallaron el cuerpo de Débora Del Valle (38) cerca de un lago de Necochea. La mujer había ido a acampar junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, al camping Miguel Lillo. Sin embargo, tras una discusión entre ambos, Débora desapareció. Gutiérrez se encuentra detenido por el femicidio.

En las últimas horas, se dieron a conocer los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima. Según informó TN, la necropsia reveló que Débora fue estrangulada de manera manual y golpeada. A su vez, sufrió heridas superficiales, ya que su cuerpo fue arrastrado.

Así encontraron el cuerpo de Débora En diálogo con los medios, el fiscal Walter Pierrestégui reveló cómo se encontraban los restos de la víctima. Según confirmó el fiscal, el cadáver de Débora “estaba vestido”. Además, detalló que los restos se encontraban enterrados cerca del camping donde había desaparecido el domingo.

Lugar donde hallaron a Débora del Valle Quién era Débora Del Valle La mujer era oriunda de Villa Cacique–Barker, una localidad del partido de Benito Juárez. Sus allegados la describieron como una mujer muy unida a sus hijos, la cual no se ausentaba sin avisar.