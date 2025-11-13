Le clavaron una llave en la cabeza durante una feroz pelea y hubo shock en un partido juvenil

Durante un feroz ataque en un partido juvenil en Berazategui, le clavaron una llave de un auto en la cabeza de un exfutbolista.

Una violenta pelea entre padres durante un partido juvenil en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa España (GEVE), en Berazategui, terminó con un exfutbolista gravemente herido. A Jonathan José “El Corto” Smith, de 35 años, exjugador de la Asociación Deportiva Berazategui (ADB), le clavaron una llave de auto en la cabeza y se encuentra internado en terapia intensiva.

El episodio ocurrió en la noche del miércoles, durante un campeonato femenino Sub 16. Según testigos, Smith habría intervenido para defender a un amigo al que estaban golpeando, cuando uno de los involucrados lo atacó con una llave de vehículo, que se incrustó en su frente.

Smith jugó en Berazategui entre 2021 y 2024 y luego pasó a Leandro N. Alem, en la Primera C. En la actualidad trabajaba como chofer de aplicación, además de acompañar a su hija, que integra uno de los equipos que jugaban esa noche.

Así quedó la víctima del ataque con una llave El violento episodio tuvo lugar en avenida Italia y calle 150, cuando personal policial fue alertado por una confrontación entre jugadoras menores y padres que presenciaban el encuentro.

exfutbolista con la llave incrustrada En el lugar fue identificado un sujeto de 40 años quien presentaba lesiones en el rostro y tenía en su poder parte de la llave que habría sido utilizada en el ataque. Fuentes cercanas a la familia informaron que el deportista fue trasladado a un nosocomio local.