3 viudos negros drogaron y torturaron a un psicólogo en Palermo: "Me desangraba"

Un psicólogo oriundo de Misiones fue drogado, atado y torturado por tres viudos negros en su departamento del barrio porteño de Palermo . La víctima, identificada como Alfredo , había conocido semanas atrás al principal agresor a través de una app de citas. “ Jugaban mientras yo me desangraba ”, relató con angustia al recordar el ataque.

Todo comenzó cuando Alfredo aceptó cenar con Julián Gutiérrez , un joven con el que hablaba desde hacía mes y medio por Tinder. “Parecía educado, buena persona, alguien con quien podía entablar una amistad”, contó. El viernes pasado lo invitó a su casa: “ Yo estaba cansado, así que le propuse comer algo tranqui. Él dijo que traería vodka ”.

Durante la cena, todo parecía normal. Alfredo tomó gaseosa y su invitado bebió casi toda la botella. “Cuando fui al baño, él puso algo en mi vaso. No me sentí mal, pero en un instante pestañeé… y al abrir los ojos, estaba atado de manos y pies, en ropa interior, rodeado por tres hombres ”.

De acuerdo con su testimonio, el joven que había conocido por la app de citas actuó como señuelo e hizo entrar a dos cómplices mientras él estaba inconsciente . “El que mandaba era otro, muy violento, parecía drogado. Julián no me miraba, bajaba la cabeza”, recordó.

Durante más de una hora lo golpearon, lo amenazaron con un cuchillo de cocina y le exigieron dinero. “ Pedían plata, dólares . Les di los 500 mil pesos del alquiler, pero siguieron revolviendo todo”. Uno de ellos encontró un cofre con sus ahorros, y comenzaron a probarse su ropa y zapatillas “mientras yo me desangraba”, contó conmovido.

Intentó pedir auxilio gritando el nombre de su vecina, pero solo consiguió que lo golpearan en la sien. “Me apuñaló en el brazo, después en la pierna. Sentí que se me iba la vida”, relató. Tras el ataque, los agresores escaparon llevándose dinero, celulares, una computadora y parte de su ropa.

Alfredo logró arrastrarse hasta la puerta y pedir ayuda. Una vecina lo asistió y lo trasladó al hospital, donde fue atendido por las heridas. Horas después, descubrió que el perfil de Tinder de “Julián Gutiérrez” había sido eliminado y que su celular mostraba el historial borrado.

“Eran tres viudos negros. Me robaron todo, pero sobre todo me robaron la confianza”, dijo. La fiscalía investiga el hecho y busca identificar a los responsables del violento asalto.