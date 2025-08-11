Fuerte revés para una viuda negra que drogó y robó a siete hombres
Se trata de Agustina Aylén Fernández, una viuda negra de 22 años que operaba en distintos barrios porteños.
Una "viuda negra", que está acusada de drogar y robar a siete hombres en distintos barrios porteños entre abril de 2023 y julio de 2024, podría ir a juicio. A su vez, se pidió que fueran enjuiciados dos hombres por su presunta colaboración para recolectar los bienes sustraídos y asegurar la huida de la mujer.
Video: así operaba la viuda negra
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°44, Pablo Recchini, solicitó que Agustina Aylén Fernández (22) vaya a juicio oral acusada de haber cometido nueve robos y defraudaciones a siete hombres.
Te Podría Interesar
La viuda negra fue detenida el 7 de enero pasado en el puesto de venta de panchos que atendía, en el interior del Parque Centenario, por personal de la División Investigaciones Comunales 4 de la Policía de la Ciudad. Por otro lado, sus cómplices, Sebastián Esteban Giménez (28) e Iván Matías Navarro (27), fueron capturados una semana después en Barracas.
El modus operandi de la viuda negra
El fiscal detalló que la joven contactaba a sus víctimas a través de apps de citas haciéndose pasar por otras mujeres. Una vez concretado el encuentro, la viuda negra los drogaba con clonazepam y luego los desvalijaba. A su vez, en al menos dos ocasiones, hizo compras y transferencias con sus billeteras virtuales.
Los robos sucedieron en Barracas, Palermo, Caballito, Almagro, San Nicolás, Balvanera y San Telmo. En varios hechos la imputada quedó filmada por cámaras de seguridad tanto de los edificios de las víctimas como de la vía pública.
Por lo tanto, gracias al análisis de las cámaras de seguridad y al testimonio de una vecina de Fernández, quien al ver en televisión la difusión de los videos de uno de los robos se presentó espontáneamente para identificarla, fue posible la captura de la imputada.