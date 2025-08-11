Fuerte revés para una viuda negra que drogó y robó a siete hombres

La viuda negra fue captada por la cámara de seguridad de un edificio en Almagro.

Una "viuda negra", que está acusada de drogar y robar a siete hombres en distintos barrios porteños entre abril de 2023 y julio de 2024, podría ir a juicio. A su vez, se pidió que fueran enjuiciados dos hombres por su presunta colaboración para recolectar los bienes sustraídos y asegurar la huida de la mujer.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°44, Pablo Recchini, solicitó que Agustina Aylén Fernández (22) vaya a juicio oral acusada de haber cometido nueve robos y defraudaciones a siete hombres.

La viuda negra fue detenida el 7 de enero pasado en el puesto de venta de panchos que atendía, en el interior del Parque Centenario, por personal de la División Investigaciones Comunales 4 de la Policía de la Ciudad. Por otro lado, sus cómplices, Sebastián Esteban Giménez (28) e Iván Matías Navarro (27), fueron capturados una semana después en Barracas.

El modus operandi de la viuda negra El fiscal detalló que la joven contactaba a sus víctimas a través de apps de citas haciéndose pasar por otras mujeres. Una vez concretado el encuentro, la viuda negra los drogaba con clonazepam y luego los desvalijaba. A su vez, en al menos dos ocasiones, hizo compras y transferencias con sus billeteras virtuales.

Los robos sucedieron en Barracas, Palermo, Caballito, Almagro, San Nicolás, Balvanera y San Telmo. En varios hechos la imputada quedó filmada por cámaras de seguridad tanto de los edificios de las víctimas como de la vía pública.