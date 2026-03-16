Crimen en Berazategui: mataron a tiros a un joven de 18 años tras una pelea y hay dos detenidos

La noche dele domingo, una emboscada y pelea ocurrida en la Plaza San Martín, cerca del centro de la localidad de Berazategui , terminó en el asesinato de Santiago Agustín González , de 18 años. Por el hecho, que generó bronca en la comunidad, ya hay dos detenidos.

Todo ocurrió en la noche de dicha fecha, cuando un aparente conflicto previo terminó en una pelea en pleno espacio público con el fatal desenlace.

Según se ve en el video de una cámara de seguridad que captó toda la secuencia, González llegó al lugar con el objetivo de confrontar a otro joven, a quien llegó a golpear.

Tras una breve pelea, el fallecido fue interceptado por otro de los presentes, con quien forcejeó mientras el primer agredido sacó una pistola y disparó en su contra, hiriendo de gravedad al joven. Además, también recibió un balazo el otro sujeto presente.

Horas después del hecho, a partir del análisis de las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM), los detectives lograron identificar al homicida y a su cómplice, quien lo ayudó a escapar del lugar.

detencion

Su detención se efectuó a partir de cuatro allanamientos en distintos domicilios de la localidad bonaerense. Así se logró capturar a Federico Marcelo Aguirre, de 20 años, quien fue acusado por el delito de homicidio agravado por arma de fuego. Durante su detención se secuestró la misma ropa que el presunto homicida tenía en el momento de los hechos.

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Por su parte, el otro joven fue imputado por encubrimiento, ya que Aguirre escapó junto a él en su motocicleta.

Las imputaciones fueron dictadas por el fiscal Christian Granados, quien quedó a cargo de la investigación por el homicidio.

Los mensajes en las redes de la familia y la comunidad de la zona

En redes sociales, familiares y amigos de la víctima se tomaron un momento para recordar a González y pedir justicia por su muerte.

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"Siempre presente vas a estar. Mi primo. "No puedo creer cómo te fuiste y nos dejaste", escribió la prima de Gonzalez.

En otro descargo, otra de las allegadas a la víctima escribió: "Hoy estamos, mañana no sabemos". Todo esto como parte de un mensaje mucho más extenso, acompañado de la foto del joven fallecido.

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Además de los posteos de las personas cercanas a González, la conmoción que este caso causó en Berazategui también se vio plasmada en las redes sociales.