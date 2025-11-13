Así pasan sus días en la cárcel los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Seis de los ocho condenados por el asesinato de Fernando participaron del documental de Netflix y relataron su vida en prisión, revelando nuevos detalles sobre su rutina.

Este jueves se estrenó en Netflix el documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa ”, que reconstruye el brutal asesinato ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. En la serie, seis de los ocho condenados cuentan cómo pasan sus días en el penal de Melchor Romero.

El tráiler de la serie Netflix Sacó El Trailer Del Documental Del Crimen De Fernando Baéz Sosa X: @CheNetflix Cómo es la rutina de los rugbiers en la cárcel Seis de los ocho condenados, entre ellos Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Blas Cinalli, rompieron el silencio y se mostraron arrepentidos.