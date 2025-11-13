Qué encontraron en la casa del jugador Cristian Tarragona y qué dijo Unión tras el allanamiento

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe allanaron este jueves la vivienda del futbolista de Unión , Cristian Tarragona y su familia, en el marco de una investigación por pornografía infantil con alcance internacional.

A su vez, la policía realizó un segundo operativo, en la ciudad de Villa Constitución, sur de la provincia de Santa Fe, que estaría emparentada a la misma línea de investigación.

Fuentes oficiales aclararon que, si bien el operativo se desarrolló en el domicilio del delantero, en el populoso barrio de Alto Verde, “no está identificada la persona del grupo familiar directamente implicada en la causa”.

La vivienda, ubicada frente a una plaza y con varios departamentos en la parte trasera, fue inspeccionada por agentes de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, bajo la supervisión del Director Provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli.

Según detalló el funcionario, se trata de una causa de alta complejidad que forma parte del programa internacional Escudo Protector, orientado al combate global de los delitos vinculados con la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Qué elementos secuestraron en la casa de Cristian Tarragona

Durante el operativo, los efectivos incautaron diversos dispositivos electrónicos que serán peritados por especialistas del área de Cibercrimen. Entre el material secuestrado figuran:

DVR

Módem Wi-Fi

Tablets

Consolas de videojuegos (PlayStation, Nintendo y gamer)

Consola de mano y consola digital

Pendrives y tarjetas SD

Teléfonos celulares (incluidos tres iPhone)

iPads y relojes Apple Watch

El resultado de los análisis periciales podría abrir nuevas líneas investigativas y eventualmente vincular otros casos en el país o en el extranjero.

“Cuando se secuestra material digital, se analizan los contactos, vínculos y redes de distribución que puedan derivar en nuevas responsabilidades penales”, explicó Galfrascoli.

Hasta el momento, no hay personas detenidas ni medidas restrictivas dispuestas.

Cristian Tarragano allanamiento Cristian Tarragona, delantero de Unión de Santa Fe. NA

Qué dijo Unión

Horas después del operativo, Unión difundió un comunicado oficial en el que se refirió al procedimiento judicial realizado en el domicilio familiar de Tarragona.

Según informó el club, el allanamiento tuvo como objetivo “la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)” y se desarrolló “con total normalidad”.

La institución destacó que tanto el jugador como su familia “mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes”.

“Desde la institución destacamos la actitud responsable y transparente del futbolista y asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste gravedad para el jugador”, indicó el comunicado.

Finalmente, el club subrayó que “no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.