Allanaron la casa de un futbolista de Unión por tenencia de material de abuso sexual infantil

El procedimiento se dio en el marco de una causa contra el actual jugador del Tatengue, Cristina Tarragona.

Tarragona se encontraba en su casa al momento del allanamiento.

La casa del actual futbolista de Unión de Santa Fe Cristian Tarragona fue allanada en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil. Los efectivos se llevaron computadoras y celulares.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”, la cual está vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil.

En el momento del procedimiento, Tarragona se encontraba en su casa junto a sus familiares. Según trascendió, no hubo detenidos, aunque los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos.

Quién es Cristian Tarragona Tarragona es un futbolista argentino que se desempeña como delantero en el Club Atlético Unión de Santa Fe, club al que se unió en junio de 2025. Originario de Santa Fe, Tarragona, de 34 años, llegó al equipo como agente libre después de finalizar su contrato con Talleres de Córdoba.