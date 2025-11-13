El operativo "shock" en Maipú que dejó 17 detenidos y cientos de controles en el barrio Procrear

El despliegue tuvo un saldo de múltiples detenidos, cientos de identificaciones y más de 250 inspecciones de vehículos.

En el marco de la estrategia provincial de prevención que se viene aplicando desde fines de abril, se concretó un megaoperativo de "shock" que puso en jaque al barrio Procrear, en el departamento de Maipú. El despliegue, que contó con una importante movilización de uniformados, tuvo como saldo 17 delincuentes detenidos que quedaron a disposición de la Justicia.

Durante el operativo, los efectivos policiales realizaron controles de identidad y verificaciones de antecedentes, logrando identificar un total de 377 personas. Además, se inspeccionaron 252 vehículos de todo tipo, desde automóviles y motocicletas hasta colectivos de línea, en una labor de campo sin precedentes en la zona.