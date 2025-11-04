Habrá un corte total de 12 horas por obras en la ruta 60 a la altura de Maipú

La Dirección Provincial de Vialidad confirmó un corte de tránsito total en Maipú para este miércoles 5 de noviembre.

La Dirección Provincial de Vialidad confirmó un corte de tránsito total en Maipú para este miércoles 5 de noviembre. La interrupción del tránsito se realizará sobre la ruta 60, entre Ozamis Sur y Vieytes, desde las 8.30 hasta las 20.30. Durante ese lapso, se llevará a cabo la instalación de un electroducto que cruzará de manera subterránea la calzada.

Este nuevo cierre forma parte de las obras complementarias de la rotonda que se construye en la intersección de la ruta 60 y Maza. El proyecto, que presenta un 53% de avance, es ejecutado por Vialidad Mendoza y busca mejorar la conexión vial y la seguridad en una zona de alto tránsito de Maipú.

Los trabajos permitirán trasladar bajo tierra la línea de media tensión que actualmente es aérea, junto con la red de fibra óptica y el sistema de alumbrado público que formará parte de la nueva rotonda. Por este motivo, el tránsito permanecerá completamente interrumpido durante la jornada.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 8.18.07 PM Así será el corte de tránsito Para minimizar los inconvenientes, se dispusieron desvíos alternativos. Los vehículos livianos podrán circular por Ozamis Sur, Videla Castillo y Vieytes, retomando así la ruta 60 en un trayecto corto. En tanto, los camiones y el transporte pesado deberán utilizar un recorrido más extenso que incluye Ozamis Sur, Videla Aranda, Maza y Azcuénaga, con conexión al Acceso Sur.

El operativo fue planificado para concentrar todas las tareas en una sola jornada y evitar nuevos cortes en el futuro. Según informaron desde Vialidad, de no realizarse de esta manera, se habrían necesitado al menos tres interrupciones totales adicionales en el mismo tramo de la ruta 60.