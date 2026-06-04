Siete allanamientos simultáneos y un detenido por una serie de violentos asaltos en la Ruta 7
La investigación inició por una serie de asaltos en la Ruta 7. En los allanamientos detuvieron a un hombre y se secuestraron armas, drogas, celulares y un chaleco antibalas.
Una investigación desarrollada por la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID) permitió avanzar sobre una banda sospechada de cometer violentos asaltos en las inmediaciones de la Ruta Nacional 7. Como resultado la Policía detuvo a uno de los presuntos integrantes de la organización y secuestró armas, droga y otros elementos en siete allanamientos.
De acuerdo con información policial, la pesquisa se inició tras una serie de denuncias que alertaban sobre una modalidad delictiva que se repetía en diferentes sectores cercanos al corredor nacional. De acuerdo con la investigación, los sospechosos colocaban piedras y escombros de gran tamaño sobre la calzada con el objetivo de obligar a automovilistas y motociclistas a detener la marcha.
Una vez que las víctimas frenaban sus vehículos para evitar los obstáculos, eran abordadas por los delincuentes, quienes las amenazaban con armas de fuego o armas blancas para despojarlas de dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor.
Siete allanamientos y un detenido
A partir de tareas de inteligencia y diversas medidas investigativas, efectivos de la Dirección General de Investigaciones lograron identificar a los presuntos miembros de la banda y establecer los domicilios que frecuentaban.
Con esos elementos, la Oficina Fiscal de Maipú autorizó una serie de procedimientos que se llevaron adelante en viviendas ubicadas en los barrios Estación Pedregal, Pedro Varela, El Rosedal, 24 de Agosto y Unidos por una Esperanza.
Durante los operativos fue detenido un hombre señalado como uno de los supuestos autores de los robos investigados. Además, los pesquisas secuestraron una escopeta, una réplica de pistola, municiones, teléfonos celulares y distintas cantidades de cannabis sativa, entre plantas, cogollos y cigarrillos de fabricación artesanal.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue un chaleco antibalas de fabricación casera. Según la información policial, el elemento estaba confeccionado con dos placas de hierro forjado de aproximadamente un centímetro de espesor y habría sido diseñado para resistir impactos de municiones de alto calibre.
Los elementos incautados fueron incorporados a la causa, mientras los investigadores continúan con las medidas para determinar la participación de otros sospechosos y establecer si la banda está vinculada a más hechos ocurridos en la zona.