Siete allanamientos simultáneos y un detenido por una serie de violentos asaltos en la Ruta 7

La investigación inició por una serie de asaltos en la Ruta 7. En los allanamientos detuvieron a un hombre y se secuestraron armas, drogas, celulares y un chaleco antibalas.

En total fueron siete los allanamientos, en los que se detuvo a un sospechoso y se secuestraron armas, drogas, celulares y un chaleco antibalas.

Una investigación desarrollada por la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID) permitió avanzar sobre una banda sospechada de cometer violentos asaltos en las inmediaciones de la Ruta Nacional 7. Como resultado la Policía detuvo a uno de los presuntos integrantes de la organización y secuestró armas, droga y otros elementos en siete allanamientos.

De acuerdo con información policial, la pesquisa se inició tras una serie de denuncias que alertaban sobre una modalidad delictiva que se repetía en diferentes sectores cercanos al corredor nacional. De acuerdo con la investigación, los sospechosos colocaban piedras y escombros de gran tamaño sobre la calzada con el objetivo de obligar a automovilistas y motociclistas a detener la marcha.

drogas retenidos Droga secuestrada durante uno de los siete allanmientos.

Una vez que las víctimas frenaban sus vehículos para evitar los obstáculos, eran abordadas por los delincuentes, quienes las amenazaban con armas de fuego o armas blancas para despojarlas de dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

Siete allanamientos y un detenido A partir de tareas de inteligencia y diversas medidas investigativas, efectivos de la Dirección General de Investigaciones lograron identificar a los presuntos miembros de la banda y establecer los domicilios que frecuentaban.