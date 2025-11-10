Asaltos en Maipú y Godoy Cruz: robos con cuchillos y armas de fuego en el Gran Mendoza

Dos violentos asaltos ocurrieron en los departamentos de Maipú y Godoy Cruz, en ambos casos, dos delincuentes abordaron armados a sus víctimas.

Las calles de Maipú y Godoy Cruz fueron el escenario de dos asaltos durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes. En ambos casos, una pareja de delincuentes sustrajeron bienes de sus víctimas a partir de amenazas con arma de fuego o con cuchillos, para luego darse a la fuga.

El primero de estos hechos tuvo lugar en la intersección de las calles Digta y Unión Vecinal, dentro del departamento de Maipú. Allí, a minutos de las 22, dos malvivientes abordaron a un hombre de 36 años que caminaba por la zona, y a base de amenazas con un cuchillo le robaron 40.000 pesos en efectivo y su teléfono celular antes de huir a pie.

Luego, pasando la medianoche, otro asalto tuvo lugar en Godoy Cruz, concretamente en el cruce de las vías Amengual y Mármol. En ese punto, dos sujetos aprovecharon que una mujer se había detenido en su motocicleta, Bajaj 400 cc, para comenzar a amenazarla con un arma de fuego.