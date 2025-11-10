Se reactiva la búsqueda de Loan Peña: nuevos rastrillajes en cuatro lagunas

Los procedimientos se llevarán a cabo en cuatro lagunas ubicadas en las cercanías al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la ruta Provincial 113.

A más de un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, el menor que fue visto por última vez en el mes de junio de 2024 en Corrientes, se reactivó la búsqueda para dar con el paradero del niño. Se llevarán a cabo cuatro rastrillajes en cuatro lagunas en la localidad donde fue visto por última vez.

En las últimas horas se dio a conocer la Resolución N°527/2025, en la cual se autorizó el inicio de rastrillajes, allanamientos y operativos en la ciudad de 9 de Julio. Según establece la resolución, los procedimientos comenzarán este lunes 10 de noviembre en cuatro lagunas ubicadas en las cercanías al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la ruta Provincial 113.

Además, el escrito detalla que la medida se prolongará por 50 días y que se podrá extender en función del clima y los resultados obtenidos.

Durante los operativos, trabajarán en conjunto personal del Comando Unificado Corrientes (CUC), del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, y la Policía de Corrientes, además de organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

Quiénes son los detenidos Cabe destacar que Laudelina Peña, tía del nene, y su esposo Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; Carlos Guido Pérez y el comisario Walter Adrián Maciel, se encuentran procesados con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento de Loan.