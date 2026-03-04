"Solo 3 deberían pagar por la desaparición de Loan", la dura sentencia del abogado de Walter Maciel

Richard Vallejos, abogado del excomisario Walter Maciel - acusado de ser partícipe necesario en la sustracción y ocultamiento de Loan Peña - aseguró que “ solo tres personas deberían pagar ” en el juicio por la desaparición del niño. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, afirmó que la responsabilidad penal debería recaer exclusivamente sobre María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Laudelina Peña .

Según su planteo, el hecho que originó la causa fue “fortuito” y no un plan premeditado. “Hablo de que Caillava y Pérez atropellaron a Loan , y que de ese acto lo sustrajeron y ocultaron ”, sostuvo Vallejos, al descartar la hipótesis de trata de personas.

El abogado remarcó que la figura de partícipe, imputada a su defendido , “no está prevista para delitos culposos”, por lo que consideró que Walter Maciel no debería estar en la situación procesal actual.

Además, anticipó que durante el debate oral espera que Laudelina Peña “se quiebre y diga lo que ocurrió” . En la misma línea, opinó que Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi también son inocentes.

“Si la motivación hubiese sido trata, la carátula sería otra. No se pudo demostrar eso a lo largo del proceso”, concluyó el letrado, en medio de las repercusiones que mantiene el caso en la provincia de Corrientes.

Por otro lado, la defensa del excomisario Walter Maciel, confirmó que no apeló la fecha del inicio del juicio que había informado el tribunal durante la audiencia preliminar al sostener que hay diversas agendas que se deben respetar y hasta destacó que se sorprendió por la rapidez con la que se avanzó con la causa que tiene 90 mil fojas.

Según detalló, en la audiencia desarrollada a fines de febrero se pretendía estipular algunas pautas sobre los testigos y pruebas, pero “no se llegó a un acuerdo entre las partes”. El abogado explicó que el debate ocurrió cuando la fiscalía pretendió incorporar por lectura la mayoría de los testigos: “Eso viola la garantía de defensa de juicio porque no tenemos la posibilidad de contra examinar al testigo, es decir, de preguntar”.

Fecha del juicio

Acerca de la fecha estipulada para el 7 de octubre y que ahora será revisada tras un pedido de las partes, Vallejos señaló: “En lo que respecta a mi defensa, no me genera ningún tipo de relevancia. Entiendo que la preocupación para la fiscalía o para la familia del niño desaparecido es urgente, pero tenemos que tener en cuenta también que hay una escasez de jueces, por lo que el tribunal está integrado por magistrado de otras provincias”.

“En lo particular, puede ser que la fecha se cambie, pero solo para unos días antes. La querella había solicitado que sea el 8 de mayo, pero el tribunal ya lo rechazó”, destacó.

Sobre su defendido, Maciel se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, y deberá viajar a Corrientes para afrontar el juicio: “El debate se va a hacer en uno de los salones de la Facultad de Derecho”.

“Maciel se encuentra angustiado, pero a la vez tranquilo, porque él sostiene, y yo también, que es inocente”, expresó.

Por último, Vallejos remarcó que espera que su cliente sea liberado tras el juicio y que “la Justicia, por lo menos los que nos toca litigar acá, es muy seria”.