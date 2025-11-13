Asaltaron comercios en Guaymallén y Maipú: el botín robado en cada caso

Los departamentos de Guaymallén y Las Heras fueron el escenario de dos asaltos en comercios ente la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. En ambos casos los delincuentes se llevaron parte de la mercancía que se encontraba a la venta, y uno de estos terminó con la detención de dos sospechosos.

El primero de los robos tuvo lugar a poca distancia del cruce del Acceso Sur y el carril Rodríguez Peña, concretamente en un negocio situado entre las calles Independencia y Elpidio González.

Allí, sobre las 21, tres sujetos entraron armados y por medio de amenazas a punta de pistola robaron del lugar 250.000 pesos en efectivo y varios productos del local como cigarrillos, bebidas y perfumes, entre otros, antes de darse a la fuga.

En el lugar del hecho trabajó Policía Científica para recopilar la mayor cantidad de información posible para dar con los responsables del asalto .

Varias horas después, pasadas las 3.30, dos delincuentes se dispusieron a robar un kiosco ubicado sobre la calle Perón. Sin embargo, un empleado de seguridad privada advirtió la situación por medio de las cámaras de seguridad de la zona.

Una vez el dueño del comercio fue alertado, llegó al sitio y constató el robo de paquetes de cigarrillos, encendedores y otros productos.

Ante esta situación, los efectivos de la Comisaría Décima aplicaron un patrullaje por la zona tras conocer las características físicas de los sospechosos. Así, se logró dar con la detención de dos sujetos en el cruce de la calle ya mencionada con Padre Vazquez.

Al aprehenderlos se recuperaron los elementos denunciados por el dueño del local, y los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.