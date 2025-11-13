Lo descubrieron por las cámaras con una moto robada y cayó en Las Heras
El sospechoso, de 39 años, fue detenido luego de que las cámaras de Las Heras detectaran la moto robada.
Un hombre de 39 años fue aprehendido este miércoles en Las Heras luego de ser sorprendido a bordo de una moto robada. El vehículo había sido denunciado como sustraído en el departamento de Luján de Cuyo y era buscado por las autoridades.
El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 12.45 en calle Roca y Sarmiento, cuando personal de Cámaras de Las Heras localizó el rodado tras un aviso del sistema de videovigilancia.
Te Podría Interesar
Cómo cayó el sospechoso en la moto robada
De acuerdo con la información policial, se trataba de una KTM Duke negra, que un sujeto conducía por la intersección de calles San Martín y Burgos. El vehículo figuraba con pedido de secuestro en una causa por hurto agravado, denunciado en Luján de Cuyo.
Ante la alerta, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) iniciaron un patrullaje por la zona hasta dar con el sospechoso en el cruce de calles Roca y Sarmiento. Allí se concretó la aprehensión de Sebastián Andrés Brizuela Muñoz, de 39 años, domiciliado en el barrio 8 de Abril.
Por disposición de un ayudante fiscal de turno, la moto fue secuestrada y el sospechoso debió ser trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras Nº1.