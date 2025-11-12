Choque entre un colectivo y una autobomba de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz: hubo dos heridos

El choque se produjo en el cruce de San Martín y Urquiza, en Godoy Cruz. Las víctimas fueron asistidas en la escena y luego hospitalizadas.

La escena del choque entre el colectivo y la autobomba de los BVGC en Godoy Cruz.

El choque entre un colectivo y una autobomba de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz( BVGC) dejó a dos heridos la tarde de este martes en Godoy Cruz. Las dos víctimas debieron ser asistidas por médicos en la escena y luego fueron trasladas a diferentes nosocomios.

El siniestro ocurrió cerca de las 18, cuando el móvil interno 10 de los BVGC circulaba por calle Urquiza hacia el oeste, al mando de un bombero, de 26 años, acompañado por otro de 42. Por razones que aún se investigan, al llegar al cruce con la avenida San Martín Sur, la unidad fue impactada por un colectivo interno 136 del recorrido 740 (Empresa El Trapiche SRL), conducido por un joven de 26 años.

El estado de las víctimas del choque Como consecuencia de la colisión, el bombero que viajaba como acompañante sufrió traumatismo en la pierna derecha y fue trasladado a la Clínica Francesa, mientras que un pasajero del colectivo, de 33 años, presentó politraumatismos en la nuca, tobillo y espalda.

En el lugar trabajó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a los heridos. Las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) captaron el momento del siniestro, lo que será clave para determinar la mecánica del hecho.