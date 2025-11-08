"Se asustaron": la insólita defensa de Alfa tras ser acusado de darse a la fuga luego de un choque

Alfa de Gran Hermano fue filmado en una fuerte discusión en Lomas del Mirador con motociclistas que lo acusaron de chocar y darse a la fuga.

Un polémico episodio protagonizado por Walter Santiago, mejor conocido como Alfa de Gran Hermano, se viralizó en las redes sociales. El exconcursante del reality se vio envuelto en una fuerte discusión en plena calle con dos hombres que circulaban en moto, quienes lo acusaron de haberlos chocado y de haberse dado a la fuga.

La dura discusión de Alfa en plena calle. La secuencia rápidamente se convirtió en tendencia en TikTok bajo la frase “Alfa nos chocó y se dio la fuga”, y muestra al mediático en un violento intercambio de gritos e insultos en la vía pública. El incidente ocurrió en la intersección de la Avenida General Mosconi y Bolívar, en la ciudad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

La polémica defensa de Alfa: "Me iban a robar porque ando con una Mercedes en el conurbano" Las imágenes, grabadas por los propios motociclistas, exhiben a Alfa bajando de su camioneta Mercedes Benz gris mientras uno de los hombres lo increpaba a los gritos: "Viejo pelo..., venís manejando como un bolu...". El ex GH sostuvo su teléfono en la mano y les respondió en el momento: "Estos tipos me quieren afanar, mirá, acá están".

alfa-chpque-2 Alfa de GH fue filmado discutiendo con dos motociclistas. Captura Tiktok La discusión escaló cuando el motociclista siguió insultándolo y le reclamaba por su forma de conducir. Alfa insistía en que estaba siendo víctima de un intento de robo, y les señaló la patente de la moto, la cual estaba parcialmente tapada. "Sacá la manito, dale", les dijo, y agregó: "Ahí la tenés, tapada con un billete de 50 pesos".