Dua Lipa sorprendió a sus fans en River Plate cantando un clásico hit de Soda Stereo: qué canción eligió

La estrella pop británica causó gran emoción entre sus seguidores cuando empezó a cantar un tema de la amada banda de rock nacional.

Un momento cumbre del show: la artista fusionó su pop global con el legado de la música argentina.

El imponente Estadio de River Plate fue testigo de un inicio de gira arrollador: Dua Lipa arrancó este viernes el Radical Optimism Tour con entradas agotadas. La aclamada artista pop, convertida en un fenómeno mundial, ofreció una actuación electrizante que no dio tregua al público.

La ovación a Dua Lipa por su guiño a la cultura musical argentina Dua Lipa cuerpo nota Dua Lipa conquistó el corazón de sus fans en el Estadio River Plate. Foto: Instagram @dualipa El clímax de la noche llegó con un giro totalmente inesperado que se apoderó de las redes sociales. A mitad de su setlist, la cantante de "Houdini" sorprendió a la multitud al entonar el clásico atemporal de Soda Stereo, “De Música Ligera”. Hace apenas unas semanas, la artista había compartido públicamente su logro de completar un curso intensivo de español. Sobre el escenario, no dudó en lucir sus flamantes habilidades lingüísticas.

El gesto de la diva pop resonó con fuerza. La multitud en el Estadio River Plate reaccionó con una ovación unánime. Los fans celebraron con fervor no solo el respeto de la estrella por el patrimonio musical local, sino también la impecable interpretación y la actitud con la que abordó el clásico hit compuesto por Gustavo Cerati.

El éxito del Radical Optimism Tour y la sorpresa del tema de Soda Stereo Dua Lipa cantó un clásico hit de Soda Stereo en su primera noche en el estadio de River Plate Dua Lipa cantó un clásico hit de Soda Stereo en su primera noche en el estadio de River Plate. Video: X @Indie5051 Al entregar su propia versión del icónico tema, Dua Lipa demostró la versatilidad de su talento. Pese a imprimir su estilo y postura personal a la interpretación, fue fiel a la lírica original. Los miles de asistentes corearon cada verso de la canción junto a la artista, estableciendo una comunión perfecta entre el pop de alcance global y la pasión ineludible del rock argentino. La artista cantó la letra de manera impecable, dejando su propio estilo y actitud en una versión que nadie olvidará.