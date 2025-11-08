Tres heridos graves tras un choque frontal sobre el puente Nicolás Avellaneda.

Dos autos colisionaron de frente en una calzada húmeda sobre el Puente Avellaneda y tres heridos fueron trasladadas de urgencia al Hospital Argerich.

Un choque frontal entre dos vehículos sobre el puente Nicolás Avellaneda, en una calzada húmeda a la altura de Pedro de Mendoza, provocó este sábado por la mañana una escena de destrucción total y dejó tres heridos en estado crítico. Las unidades médicas derivaron de urgencia a dos hombres y a una mujer al Hospital Argerich.

Peritos y policías trabajan para determinar cómo se produjo el impacto en el sector de mano y contramano que une la zona sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires.

Según las primeras informaciones policiales, ambos autos avanzaban por tramos opuestos del puente cuando, por causas que aún se investigan, terminaron colisionando en el centro de la traza. Las trompas quedaron completamente destrozadas y los motores comprimidos por la violencia del golpe, indicaron fuentes oficiales.

Rescate de heridos en Puente Avellaneda En un Chevrolet Astra viajaba un hombre adulto que quedó atrapado con vida en el habitáculo. Bomberos de la Ciudad realizaron maniobras de rescate, lo inmovilizaron en tabla rígida y lo trasladaron con politraumatismos al Argerich.

En el Nissan Tiida, los equipos encontraron a otro hombre inconsciente pero con signos vitales, que también fue derivado con lesiones múltiples.