Terremoto en Afganistán deja hasta ahora diez muertos y más de 250 heridos

En Afganistán, el terremoto de 6,3 de magnitud dejó muertos y heridos en el norte del país. Hay operativos para buscar sobrevivientes entre los escombros.

Al menos diez personas han muerto y 260 resultaron heridas en Afganistán como consecuencia del terremoto de magnitud 6,3 que ha sacudido la provincia de Samangán y otras regiones. El portavoz afgano, Sharafat Zaman Amar, ofreció balance de víctimas, donde ha indicado que las cifras pueden variar puesto que "los equipos de rescate continúan trabajando en la zona".

Asimismo, ha señalado que ya se han desplegado equipos médicos en el lugar del terremoto y las autoridades talibán "han ordenado a todos los hospitales cercanos que se preparen para atender mejor a los heridos".

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres ha declarado en un comunicado que todos sus funcionarios provinciales se están coordinando con los gobernadores de distrito de las provincias afectadas --además de Samangán, Balj-- para "garantizar la llegada oportuna de los equipos de rescate y la asistencia necesaria".

Afganistán y sus terremotos Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado de la magnitud del terremoto, 6,3 en la escala de Ritcher, que se produjo a las 21.29 hora peninsular española (0.59 horas en Afganistán).

El epicentro estaría a 28 kilómetros de profundidad y el epicentro, a 22,5 kilómetros de la localidad de Julm, una ciudad de unos 65.000 habitantes, según esta entidad.