Videos: así robaron un auto frente al Parque Ferri

La fiscalía de Luján de Cuyo ya cuenta con las filmaciones de seguridad, que serán clave para la identificación y detención de los autores del hurto del vehículo Fiat Spazio.

La Unidad Fiscal de Robos, Hurto Agravado y Sustracción de Automotores de Luján de Cuyo recibió una denuncia por el hurto de un automóvil marca Fiat Spazio TR ocurrida anoche. El hecho se registró a las 22.22 frente al Parque Ferri.

La denuncia fue formalizada por la propietaria de 25 años. El vehículo sustraído es un automóvil marca Fiat Spazio TR, de color azul, con número de patente SMB-698.

Las cámaras de vigilancia captaron el modus operandi del robo: una camioneta de color gris se estacionó detrás del Fiat y luego procedieron a "arrancarlo" del lugar donde se encontraba estacionado.

Un segundo registro de video confirma el escape del automóvil robado, seguido inmediatamente por la camioneta gris. La Oficina Fiscal abrió el expediente por el delito tipificado como hurto agravado, debido a que se trata de la sustracción de un vehículo dejado en la vía pública.