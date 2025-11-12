Un asalto a mano armada en Guaymallén terminó con dos sospechosos detenidos en Las Heras
Dos sospechosos de un asalto en Guaymallén fueron detenidos luego de una persecución en Las Heras. Además, se recuperó una camioneta robada en el hecho.
Dos malvivientes fueron detenidos la noche del martes en Las Heras, a bordo de una camioneta robada durante un asalto en Guaymallén. La víctima del hecho fue abordada por delincuentes armados mientras guardaba el vehículo, que fue sustraído y utilizado por los autores para darse a la fuga. Posteriormente, estos cayeron tras ser localizados por personal policial.
Asalto a mano armada en Dorrego
Todo comenzó alrededor de las 22 cuando un hombre, de 35 años, se encontraba en su domicilio de calle Cadetes Chilenos, en el distrito guaymallino de Dorrego. En ese momento, salió para guardar su Ford Ranger gris, pero fue sorprendido por sujetos que se movilizaban en un Chevrolet Corsa.
Del automóvil descendieron dos individuos, uno con camiseta blanca de Independiente Rivadavia y otro que llevaba puesta una capucha. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y mediante amenazas consiguieron tomar poder de la camioneta de la víctima, dándose a la fuga en ambos vehículos.
El propietario del rodado mayor dio rápido aviso a la línea de emergencias 911, motivo por el que se montó un importante despliegue policial para dar con la Ford Ranger y los autores del asalto.
Persecución en Las Heras
En medio de las tareas, surgió el dato de que la camioneta había sido vista estacionada en el cruce de calles J.J. Valle y José María Godoy, junto con un Chevrolet Corsa, cerca del límite entre Las Heras y la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza.
Por ese motivo, se desplazó a personal de la Subcomisaría Sánchez hasta ese sector, donde dieron con ambos vehículos. Ante la presencia policial, el automóvil, en el que estaban a bordo cuatro sujetos, aceleró e inició el escape hacia el norte de calle Valle, a toda velocidad.
Frente a eso, los uniformados solicitaron apoyo y protagonizaron una persecución que continuó por calles Bombal hacia el este, Perú en dirección al norte, Perón en sentido este y finalizó en José Hernández al 1.200.
En ese punto, el Chevrolet Corsa frenó y descendieron tres individuos, uno de los cuales salió corriendo hacia el norte. En tanto, los dos restantes ingresaron a una casa a través de un patio interno, al mismo tiempo que el conductor del auto aprovechó para fugarse.
La detención de los sospechosos
Frente a eso, los funcionarios priorizaron la detención de los tres sospechosos que continuaron la huida a pie y lograron detener a dos de ellos, identificados como Enzo Rodrigo Romero Funes (32) y Alexis Jonathan Albornoz Videla (40).
Los dos presuntos asaltantes fueron trasladados hasta la Comisaría 25° de San José, Guaymallén, donde quedaron alojados a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén N°1.
Por su parte, también se logró recuperar la Ford Ranger que había sido robada momentos antes en Dorrego.