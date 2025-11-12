Un asalto a mano armada en Guaymallén terminó con dos sospechosos detenidos en Las Heras

Dos malvivientes fueron detenidos la noche del martes en Las Heras , a bordo de una camioneta robada durante un asalto en Guaymallén . La víctima del hecho fue abordada por delincuentes armados mientras guardaba el vehículo, que fue sustraído y utilizado por los autores para darse a la fuga. Posteriormente, estos cayeron tras ser localizados por personal policial.

Todo comenzó alrededor de las 22 cuando un hombre, de 35 años, se encontraba en su domicilio de calle Cadetes Chilenos , en el distrito guaymallino de Dorrego . En ese momento, salió para guardar su Ford Ranger gris, pero fue sorprendido por sujetos que se movilizaban en un Chevrolet Corsa .

Del automóvil descendieron dos individuos, uno con camiseta blanca de Independiente Rivadavia y otro que llevaba puesta una capucha. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y mediante amenazas consiguieron tomar poder de la camioneta de la víctima, dándose a la fuga en ambos vehículos.

El propietario del rodado mayor dio rápido aviso a la línea de emergencias 911 , motivo por el que se montó un importante despliegue policial para dar con la Ford Ranger y los autores del asalto.

En medio de las tareas, surgió el dato de que la camioneta había sido vista estacionada en el cruce de calles J.J. Valle y José María Godoy , junto con un Chevrolet Corsa , cerca del límite entre Las Heras y la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza .

Por ese motivo, se desplazó a personal de la Subcomisaría Sánchez hasta ese sector, donde dieron con ambos vehículos. Ante la presencia policial, el automóvil, en el que estaban a bordo cuatro sujetos, aceleró e inició el escape hacia el norte de calle Valle, a toda velocidad.

Policial noche Imagen ilustrativa. Archivo MDZ.

Frente a eso, los uniformados solicitaron apoyo y protagonizaron una persecución que continuó por calles Bombal hacia el este, Perú en dirección al norte, Perón en sentido este y finalizó en José Hernández al 1.200.

En ese punto, el Chevrolet Corsa frenó y descendieron tres individuos, uno de los cuales salió corriendo hacia el norte. En tanto, los dos restantes ingresaron a una casa a través de un patio interno, al mismo tiempo que el conductor del auto aprovechó para fugarse.

La detención de los sospechosos

Frente a eso, los funcionarios priorizaron la detención de los tres sospechosos que continuaron la huida a pie y lograron detener a dos de ellos, identificados como Enzo Rodrigo Romero Funes (32) y Alexis Jonathan Albornoz Videla (40).

Los dos presuntos asaltantes fueron trasladados hasta la Comisaría 25° de San José, Guaymallén, donde quedaron alojados a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén N°1.

Por su parte, también se logró recuperar la Ford Ranger que había sido robada momentos antes en Dorrego.