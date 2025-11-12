Quién es "Patoruzek", el peligroso capo narco que detuvieron con 400 kilos de droga

Se trata de uno de los capos narcos más buscados del país. Estaba prófugo desde el 2023 y sobre él pesaba una recompensa de 50 millones de pesos.

El martes, el capo narco Brian Bilbao, mejor conocido como “Patoruzek”, fue detenido por Gendarmería Nacional en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Durante su captura, los efectivos descubrieron que llevaba 400 kilos de cocaína, los cuales habían sido descargados de una avioneta.

Quién es “Patoruzek” Se trata de uno de los capos narcos más buscados y más peligrosos del país. Bilbao estaba imputado en una causa federal que lo señalaba como cabecilla de una red dedicada al tráfico de cocaína desde Bolivia hacia Santa Fe.

En 2023, se llevó a cabo el operativo “Cosecha Blanca” para capturarlo, pero tanto él como su hermano, Waldo, se escaparon sin dejar rastros. Sin embargo, durante el operativo, los agentes capturaron a colaboradores de menor rango.

Patoruzek detención X Desde ese entonces, “Patoruzek” estaba prófugo y sobre él pesaba una recompensa de 50 millones de pesos.